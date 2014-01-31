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Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

Источник фото: pixabay.com

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей», сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщает РИА Новости, письмо с соответствующим предложением на имя российского премьера Михаила Мишустина направил член ОП Султан Хамзаев.

«Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в тексте.

В письме сообщается, что «в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей», отмечает RT.

В ОП отметили, что «у многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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