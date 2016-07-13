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«А дальше он в автобус полетел»: горожане спорят о виновности водителей в ДТП (видео)
Во Владивостоке, в районе улицы Добровольского, при повороте к кинотеатру произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Седан на скорости влетел в кроссовер. Как отметили в комментариях, водитель седана гнал по встречке, вероятно, обгоняя впередиидущие машины, а водитель кроссовера в этом момент поворачивал налево. Авария стала неизбежностью.
Детали ДТП устанавливаются.
«В этом месте все ДТП по одному сценарию», «Она остановилась аж где синий автобус стоит рядом с пешеходным переходом», «И таких гощиков с шилом в *** каждый день вижу,т.к. живу на Тихой...ни знаков не видят, ни разметки...а потом норовят выехав со двора, поехать в обратку по встречке... пора покупать регистратор и убирать их с дорог...», добавили в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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