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Водитель фуры решил заработать «по-легкой»: содержимое коробок впечатлило таможенников

Водитель фуры решил заработать «по-легкой»: содержимое коробок впечатлило таможенников

Источник фото: pixabay.com

533 упаковки с таблетками обнаружили инспекторы таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в кабине транспортного средства. Лекарственные препараты пытался незаконно вывезти в Китай водитель фуры, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Пограничный Сергей Пономарев, такого рода случаи носят системный характер в пунктах пропуска. Таблетки были обнаружены во время таможенного досмотра кабины транспортного средства. Лекарственные препараты в виде таблеток, упакованные в непрозрачную блистерную упаковку, были уложены  в две картонные коробки, общим весом почти 16 кг.

Как пояснил водитель, данный товар он приобрел для личного пользования, но подтверждающих документов предоставить не смог, отметили в ведомстве.

Уссурийская таможня в отношении гражданина РФ возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). Нарушителю грозит административный штраф - до двукратного размера стоимости товаров и конфискация. Лекарственные препараты направлены на экспертизу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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