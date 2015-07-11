Водитель фуры решил заработать «по-легкой»: содержимое коробок впечатлило таможенников
533 упаковки с таблетками обнаружили инспекторы таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в кабине транспортного средства. Лекарственные препараты пытался незаконно вывезти в Китай водитель фуры, сообщают «Вести:Приморье».
Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Пограничный Сергей Пономарев, такого рода случаи носят системный характер в пунктах пропуска. Таблетки были обнаружены во время таможенного досмотра кабины транспортного средства. Лекарственные препараты в виде таблеток, упакованные в непрозрачную блистерную упаковку, были уложены в две картонные коробки, общим весом почти 16 кг.
Как пояснил водитель, данный товар он приобрел для личного пользования, но подтверждающих документов предоставить не смог, отметили в ведомстве.
Уссурийская таможня в отношении гражданина РФ возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). Нарушителю грозит административный штраф - до двукратного размера стоимости товаров и конфискация. Лекарственные препараты направлены на экспертизу.
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