Гигантского тунца приготовят в одном из ресторанов Владивостока

Голубой тунец весом в 184 килограмма в ближайший "рыбный день" будет съеден в одном из ресторанов Владивостока.Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на инстаграм-аккаунт Кирилла Зверева.

Чтобы подписчики воочию убедились в огромных размерах рыбы, автор поста разместил у себя в аккаунте кадры, на которых видно, что рыбину едва смогли поднять четверо взрослых мужчин.

31 июля в дальневосточную столицу доставили гигантского голубого тунца весом под 200 кг. Рекордный прилов из 13 особей угодил в трал дальневосточных рыбаков 17 июля в районе Южных Курил. Общий вес рыбин составил 2 567 кг. Максимальный вес нескольких особей достигал 250 кг., но и это не предел, тихоокеанский голубой тунец может весить порядка 450 кг, уточняет Кирилл Зверев.



Напомним, что ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "огромного голубого тунца стоимостью под миллион долларов доставили во Владивосток (видео)".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]