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Гигантского тунца приготовят в одном из ресторанов Владивостока

Гигантского тунца приготовят в одном из ресторанов Владивостока

Источник фото: скриншот instagram.com/zverev_ks

Голубой тунец весом в 184 килограмма в ближайший "рыбный день" будет съеден в одном из ресторанов Владивостока.Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на инстаграм-аккаунт Кирилла Зверева. 

Чтобы подписчики воочию убедились в огромных размерах рыбы, автор поста разместил у себя  в аккаунте кадры, на которых видно, что рыбину едва смогли поднять четверо взрослых мужчин.

31 июля в дальневосточную столицу доставили гигантского голубого тунца весом под 200 кг. Рекордный прилов из 13 особей угодил в трал дальневосточных рыбаков 17 июля в районе Южных Курил. Общий вес рыбин составил 2 567 кг. Максимальный вес нескольких особей достигал 250 кг., но и это не предел, тихоокеанский голубой тунец может весить порядка 450 кг, уточняет Кирилл Зверев.

Напомним, что ранее "Вести:Приморье" сообщали, что громного голубого тунца стоимостью под миллион долларов доставили во Владивосток (видео)".

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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