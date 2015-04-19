Законы августа. Что изменится в жизни россиян

«Вести:Приморье» предлагают ознакомиться с подписанными законами, которые вступят в силу в августе (ссылка на «РГ»).

Вступают в силу 24 августа поправки в Закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально каждому водителю. При этом страховщики будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений Правил дорожного движения тем или иным водителем.

Одновременно с законом вступит в силу указание Центробанка, в соответствии с которым тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать стоимость полиса, будет расширен. Также уточняются значения коэффициентов, в том числе по возрасту и стажу. Благодаря последнему для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет. В общем, у автовладельцев начнется новая жизнь с персональными тарифами.

Сейчас страховщики при имеющемся тарифном коридоре могут назначать тариф для региона в целом. И не важно, как водит тот или иной автовладелец, если он проживает в этом регионе.

Если регион приносит убыток, то и все автовладельцы, в нем проживающие, получают повышенную цену на полис ОСАГО. С 24 августа ситуация изменится. Назначать тариф будут персонально каждому автовладельцу.

Автостраховщики будут пользоваться дополнительными факторами, которые установят самостоятельно.

Но эти факторы, которые они будут использовать при назначении тарифа, должны быть опубликованы на сайте страховой компании. Это может быть все, что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств... Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждены актуарными расчетами компании.

В проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Максимальный тариф будет грозить водителям, лишенным прав. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования. А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, - неоднократные в течение года грубые нарушения правил. А именно - проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены инспектором ДПС на дороге, а не камерами автоматической фотовидеофиксации.

Для того, чтобы предоставить аккуратным водителям более высокую скидку, а от лихачей - максимальное обеспечение их рисков, Центробанк расширяет тарифный коридор. Для разных категорий автовладельцев. И расширение - разное. Для владельцев легковых машин - физических лиц планки раздвинутся на 10 процентов. Если сейчас базовый тариф для них - от 2746 до 4942 рублей, то станет - от 2476 до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц, тарифный коридор расширится на 20 процентов, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков. Незначительно коридор будет изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опустится нижняя планка. Верхняя останется такой же, как сейчас. А для владельцев такси верхняя планка поднимется на 30 процентов. На столько же опустится и нижняя.

Изменится в соответствии с указанием ЦБ коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Вместо сегодняшнего 1,04, он станет 1,08. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент снизится. Для тех из них, у кого стаж больше 14 лет, коэффициент станет вместо 0,93 сегодня - 0,90.

Предполагается, что практически для 80 процентов автомобилистов страховка подешевеет. Но это покажет время.

Вышел срок оснащения грузовиков тахографами

Физические лица, использующие грузовики массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса 4 или выше, должны до 31 августа оснастить свой транспорт тахографами.

Эти приборы нужны для контроля безопасности движения. Приказ минтранса об оснащении грузовиков тахографами был принят еще в 2013 году. Сначала оснастить тахографами грузовые автомобили должны были индивидуальные предприниматели и юрлица. Физических лиц, то есть тех, кто работает "частным образом", не оформляя себя как индивидуальный предприниматель, первоначально обязали установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Затем этот срок перенесли.

Как пояснили в минтрансе, процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и в мастерских не было очередей. До 1 марта этого года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен, до 1 июня - на такие же грузовики экокласса 3 или ниже. Теперь очередь дошла до грузовиков 4 экокласса и выше.

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля, максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.

Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Такие пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Повышение ждет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Уволенным дадут еще по три зарплаты

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы.

Изменения в Трудовом кодексе предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации организации, должны быть произведены до завершения этой ликвидации в соответствии с гражданским законодательством, сообщили в минтруде. Поэтому в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат работникам, увольняемых по этому основанию.

В первую очередь ликвидируемая организация обязана выплатить средний месячный заработок за период трудоустройства и единовременные компенсации увольняемых работников, как того требует ч. 6 ст 178 ТК РФ, отмечает юрист Юлия Холодионова. И только затем наступает черед погасить другие обязательства.

Выплаты бывшим работникам ликвидируемой организации могут продолжаться в течение трех месяцев, добавили в минтруде. В этот период они не будут получать пособие по безработице, но затем, если они не смогут найти себе новую работу и получат статус безработных, им начислят соответствующее пособие. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся, пояснили в минтруде.

Истек срок для подачи деклараций госслужащими

Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих и других людей, кто обязан сообщать такие сведения о себе и своей семье, в этом году истекает 1 августа (срок был сдвинут c апреля из-за пандемии).

Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в минтруде.

Теперь все сведения должны быть поданы через специальное программное обеспечение "Справка БК". В результате изменения сроков у всех обязанных заполнять такие отчеты появилось дополнительное время на ознакомление с этой программой.

Юристы предупреждают: большинство ошибок в декларациях обычно допускают из-за небрежности или невнимательности. Однако такого понятия, как "непреднамеренная ошибка", для этого случая не существует. И если величина вольно или невольно сокрытого превысит 20 процентов дохода семьи декларанта, у него будут серьезные проблемы.

«Чиновники не будут наказаны за недостоверные сведения в декларации, если отображенная в ней информация основывалась на ошибочных документах от банков, государственных структур, например, банков или БТИ», - объясняет ситуацию юрист Юрий Капштык.

Иностранные студенты могут работать без патента

Иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время без специальных разрешений и патентов на работу. Закон об этом вступает в силу 5 августа.

Теперь для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем им потребуется предоставить только справку из института или колледжа, подтверждающую, что они учатся в России. Соответственно, работодателю также не нужно будет в этом случае получать разрешение на наем иностранцев. Однако сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.

Для студентов это хорошая возможность зарабатывать на жизнь в другой стране и оплачивать образование, если они учатся на коммерческой основе, отмечает заместитель заведующего кафедрой Публичной политики НИУ ВШЭ Санджай Кумар Раджханс. По его словам, это повышает привлекательность российского образования в целом: при принятии решения, где учиться, крайне важны карьерные перспективы, а опыт работы эти перспективы приближает. "Если смотреть шире, - считает он, - это одна из составляющих "мягкой силы" России". Раньше иностранные студенты без разрешения и патента на работу могли трудиться только в своих образовательных организациях, а также хозяйственных обществах, созданных вузами.

По данным исследования НИУ ВШЭ, большинство граждан из других государств приезжают в Россию учиться на врача, экономиста, реже - архитектора, юриста, педагога. Как правило, они выбирают ведущие вузы с высоким средним баллом ЕГЭ для российских абитуриентов и предпочитают жить в Москве или Санкт-Петербурге. Две трети из них получают образование платно. Наиболее популярны среди иностранцев программы бакалавриата, магистратура востребована меньше. Зарубежные студенты распределяются по вузам неравномерно. Больше всего пользуется спросом у граждан других государств РУДН, также лидирующие позиции занимает Томский политехнический университет.

Завершается прием заявлений на субсидии

До 15 августа включительно бизнесу нужно успеть подать заявку на субсидию в размере 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19. Эти деньги частично позволят покрыть расходы на покупку медицинских масок, перчаток, градусников, средств дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Субсидия доступна малым и средним предпринимателям в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). В них заняты 1,8 млн человек.

Заявления подаются по почте, через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России. Среди требований - недоимка по налогам и страховым взносам не должна была превышать 3 тыс. рублей на 1 июня. Откажут в субсидии тем, кто проходит процедуру ликвидации или банкротства.

Субсидии предоставляются единоразово на безвозмездной основе. Прием заявлений на их получение стартовал с 15 июля. Срок рассмотрения не превышает трех дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Количество работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд РФ, напоминают в минэкономразвития. Деньги перечисляются на счет, указанный в заявлении на субсидию.

Субсидии уже одобрены 186,7 тыс. заявителей с охватом 867,4 тыс. работников, сообщили "РГ" в пресс-службе ФНС. Сумма поддержки составит 8,4 млрд рублей. Соответствующие реестры на перечисление субсидии налоговая служба передала в Федеральное казначейство.

Всего в ФНС поступило 234,1 тыс. заявлений на субсидии в отношении 2,2 млн работников на сумму более 17 млрд рублей. "Из них удовлетворяют критериям получения субсидии примерно 190 тыс. заявителей (81% от всего объема поданных заявок)", - уточнили в ведомстве.

По решению правительства РФ на субсидии выделено 20 млрд рублей. Всего такой мерой смогут воспользоваться около 500 тыс. малых и средних предпринимателей и СОНКО.

Бизнес в Арктике ждут новые льготы

Обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты, смогут с августа резиденты Арктической зоны. Ими могут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум 1 миллион рублей. Этот статус также позволит им возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным под реализацию инвестпроектов, а также получить субсидию на возмещение процентной ставки по кредиту.

Кроме того, предусмотрено обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт. Также с 2021 по 2032 год на новых участках недр в Арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.

К Арктической зоне отнесены сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, часть территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, а также внутренние морские воды и участки континентального шельфа, примыкающие к названным регионам. Управлять этими территориями будет минвостокразвития и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Министерство будет осуществлять нормативно-правовое регулирование, а управляющая компания принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, а также вести реестр всех резидентов Арктической зоны.

Предусмотрено создание общественного совета Арктической зоны, который будет проводить мониторинг взаимодействия резидентов с проживающими в Арктике коренными народами, а также участвовать в разработке мероприятий по охране окружающей среды. Состав совета утверждается Минвостокразвития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]