306 тысяч частями: Чиновник попался на взятке за организацию «быстрого просмотра» леса

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Юго-восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Юго-восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области. Он обвиняется в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены с вымогательством взятки, в крупном размере.

По версии следствия, в период времени с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителя коммерческой организации, занимающейся лесопродукцией, взятку в виде денег в крупном размере в сумме 306 тысяч рублей.

Деньги были переданы двумя частями из расчета 1500 рублей с одного прибывшего в зону ответственности вагона лесопродукции, подлежащей фитосанитарному надзору за которую необходимо было получение соответствующего сертификата.

Обвиняемый в течение продолжительного времени вымогал взятку за организацию обеспечения своевременного или ускоренного прибытия подчиненных ему сотрудников для производства досмотра, отбора образцов и проб лесопродукции, а также способствование в силу своего служебного положения своевременному и беспрепятственному проведению досмотра, отбора и проб лесопродукции подчиненными сотрудниками и своевременную или ускоренную выдачу ими фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено с суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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