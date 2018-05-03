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Уровень воды в реках Приморья в результате дождевого паводка поднялся до полутора метров

Уровень воды в реках Приморья в результате дождевого паводка поднялся до полутора метров

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Дожди, прошедшие в Приморское крае в период 6-7 августа, вызванные влиянием тропического шторма (бывшего тайфуна «HAGUPIT»), привели к формированию дождевых паводков на большинстве рек края высотой подъема уровня воды 0,4-1,6 м, на отдельных участках рек восточного побережья с выходом из низких берегов, подтоплением прилегающих территорий речным и ливневым стоком.

Однако количество и локализация выпавших осадков не способствуют формированию больших и катастрофических наводнений. Угроза достижения уровнем воды опасных и неблагоприятных гидрологических явлений снимается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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