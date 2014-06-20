"Она стояла там не просто так": владивостокский художник поделился неприятной новостью

Владивостокский фотохудожник Михаил Павин на своей странице в facebook поделился неприятной новостью, которая покоробила его читателей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "АиФ", восемь месяцев назад он установил на крыше своей мастерской на Миллионке пластиковую статую Венеры.

"Украли Венеру. С крыши. Она там стояла не просто так - мне нужно было достоверно знать, какие изменения произойдут в пластике за год нахождения на открытом воздухе. Теперь я этого не узнаю. Зато еще раз убедился, что воровство у "глубинного народа" в крови. Х*р ему, а не счастливого будущего", - разводит руками Михаил.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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