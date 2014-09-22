Четверо детей за выходные пострадали в ДТП в Приморье

В выходные дни на дорогах Приморского края пострадали 4 несовершеннолетних, все являлись пассажирами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в субботу в городе Уссурийске при столкновении легковых автомобилей пострадали двое мальчиков 7 и 11 лет. Помощь им оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. По предварительной информации, при совершении поворота на прилегающую территорию один из участников данного ДТП не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления.

В воскресенье в районе 86 км автодороги «Артем – Находка – порт Восточный» 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «Тойота Аква» и допустил его опрокидывание в кювет. Пострадали несовершеннолетние пассажиры: 3-летняя девочка и 16-летний мальчик. В обоих случаях помощь им оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края вновь просят водителей обратить свое внимание на манеру вождения автомобиля: соблюдение скоростного режима, дистанции, недопустимость выезда на полосу встречного движения, обязательное использование детского удерживающего устройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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