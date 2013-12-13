Сотрудник компании сотовой связи неплохо "подзаработал" на продаже красивых телефонных номеров

Следователем отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела в отношении жителя краевой столицы, незаконно торгующего «красивыми» номерами сотовых телефонов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, сотрудник одной из компаний, предоставляющей услуги оператора сотовой связи во Владивостоке, незаконно переоформлял и продавал номера телефонов с «красивыми» сочетаниями цифр.

Занимая должность одного из офисных работников в компании сотовой связи, 24-летний местный житель решил дополнительно подзаработать. Молодой человек умышленно разработал схему незаконного переоформления и продажи номеров категории «золото» и «серебро». Осознавая, что оператором сотовой связи взимается дополнительная оплата за подобные услуги злоумышленник, имея доступ к базам данных, незаконно переоформил более 50 «красивых» сим-карт. Из корыстных побуждений и с целью получения выгоды, ему удалось скрыть факт продажи от компании. Своими противоправными действиями обвиняемый нанес материальный ущерб на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время расследование завершено. Фигурант признал вину полностью, в содеянном раскаивается.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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