Житель Владивостока украл ценный прибор из спецмашины

Дознавателем Управления МВД России по г. Владивостоку завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в краже из автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, преступление совершено в июле 2020 года в районе улицы 2-ая Строительная в городе Владивостоке. Фигурант, воспользовавшись тем, что сотрудники Приморского водоканала проводят аварийно-восстановительные работы, похитил из кузова грузового автомобиля предприятия прибор для обнаружения места разгерметизации трубопровода.

Своими противоправными действиями злоумышленник причинил предприятию ущерб на сумму свыше 160 тыс. рублей.

Похищенное имущество изъято и возвращено заявителю.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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