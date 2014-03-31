"Брал только кофе и сыры": серийный вор рассказал о своих предпочтениях

Дознавателем отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в серии краж из продуктовых супермаркетов.

С витрин магазинов Находки были похищены продукты питания. Общий ущерб превысил 34 000 рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находка, злоумышленник приходил в магазины под видом обычного покупателя. Мужчина ходил по торговому залу и выжидал момент, когда рядом никого не будет, затем похищал товар, стоящий на полках. Он срывал с них антикражные бирки и незаметно покидал помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 38-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя.

В отделе полиции он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что похищал в основном кофе и сыр, так как этот товар можно легко перепродать.

Похищенные продукты обвиняемый продавал, деньги тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению 11 преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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