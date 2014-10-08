Владивостокский блогер назвала пять лучших ресторанов дальневосточной столицы

Владивостокский блогер Лена Павельева составила топ-5 лучших ресторанов города с морской кухней, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Google.

Так пятое место, по мнению блогера, занимает Кают-компания "Семь Футов" (4,5)

В этом ресторане вы сможете почувствовать себя настоящим моряком. Гостей встречают атрибуты флота: старинные кубки, штурвал с фрегата «Паллада», морской хронометр, ордена и многое другое. Морской интерьер дополняет разнообразное меню для настоящих ценителей морской кухни: камчатский краб, дальневосточный трубач, кальмар, приморские гребешки и тигровые креветки.

4 место. Zuma (4,5)

Ресторан паназиатской кухни славится своими блюдами из свежайших морепродуктов. Визитной карточкой Zuma считают разнообразие блюд из краба. Ресторан проводит ежегодный фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!», фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» и тематические ужины с приглашенными шеф-поварами.

3 место. Tokyo Kawaii (4,5)

Самый милый ресторан сети Tokyo, расположенный в историческом центре города. Он полностью соответствует своему названию — яркий сказочный интерьер и выбор из самых разных блюд японской кухни будто переносят посетителей в уютные кафе столицы Японии. А еще здесь подают 27 видов суши и 38 вариаций роллов — вы точно найдете блюдо по своему вкусу!

2 место. Syndicate-Port Cafe (4,5)

Севиче из осьминога, трубач в собственном соку на огуречной подушке, тихоокеанская сельдь с ржаными гренками — лишь малая часть блюд богатого меню. Здесь можно попробовать необычные вкусовые сочетания: как насчет окрошки на квасе с камчатским крабом или мидий с жульеном из шпината, сыром и кедровыми орешками?

1 место. Osama Sushi (4,6)

Где свежие морепродукты раскрывают все грани вкуса, как не в блюдах японской кухни? В Osama Sushi подают как и традиционные японские и корейские блюда, так и адаптированные и более привычные для европейского вкуса. Суши, сашими, супы с морепродуктами, горячие и холодные рыбные блюда — идеальное место для любителей морепродуктов и азиатской кухни. Лена считает это место обязательным для посещения.

В дополнение к рейтингу Лена рекомендует посетить атмосферный Syncopa jazz bar с живой музыкой, ярким интерьером и хорошей коктейльной картой, а также уютный ресторан «Охотный двор» с многолетней историей, куда она ходит с самого детства.

Кроме отличных ресторанов с морской кухней во Владивостоке есть множество природный достопримечательностей. Лена рассказала, как охотилась за морскими ежами и гребешком на острове Попова, до которого можно добраться за два часа на пароме из Владивостока. Другое не менее живописное место — мыс Тобизина. До самых красивых точек на мысе придется идти по скалам, но вы точно не пожалеете.

Закрытые границы — это отличный повод освоить внутренний туризм и посетить самые яркие города нашей страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]