Уникальные артефакты обнаружили при раскопках на юге Приморья

В южном Приморье приступили к раскопкам на месте древнего Стеклянухинского городища. Уникальный археологический памятник находится в Шкотовском районе. Как сообщили в правительстве региона, средства на эти цели направлены из краевого бюджета.

Как уточнили в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, в прошлом эта крепость являлась окружным центром государства чжурчжэней, находки в котором датируются 11 – началом 12 века. При этом на территории встречаются артефакты и более ранних эпох – к примеру, неолита (около 5000 лет назад) и раннего железного века (2800 – 1600 лет назад).

Впервые раскопки на месте Стеклянухинского городища развернулись еще в 1985 году. Археологические работы продолжались недолго – до 1987 года. В 2020-м после многолетнего перерыва по личной инициативе Губернатора края Олега Кожемяко их было решено продолжить. На проведение научных исследований был выделен грант Правительства Приморья.

Раскопки выполняются сейчас победителем конкурса – ООО «НПЦ «Наследие-ДВ» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. В исследовательских работах принимают участие более 40 бакалавров, магистрантов, аспирантов вуза, а также студенты учебных заведений Уссурийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Археологические раскопки расположены на площади 500 квадратных метров. На данный момент уже обнаружено более 3000 артефактов: монеты, железные изделия, фрагменты керамической посуды», – уточнила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]