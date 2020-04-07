Больше всего страдают женщины: COVID-19 вызывает «синдром разбитого сердца»

У части пациентов на фоне COVID-19 развивается синдром такоцубо, сообщают ученые. Эта патология, получившая романтичное название «синдром разбитого сердца», по ощущениям похожа на острый инфаркт миокарда. Однако в отличие от него полностью обратима. Чаще всего такоцубо встречается у женщин старше 55 лет, хотя отдельные случаи описаны и среди мужчин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Известия».

Специалисты говорят, что такоцубо может сильно ухудшить прогноз инфицированных, поэтому его необходимо вовремя диагностировать.

Коллектив ученых приходит к выводу, что заболевание связано с выбросом в кровь адреналина и воспалительной реакцией на инфекцию. Также свою лепту могло внести и прямое воздействие SARS-CoV-2 на сосуды, которое провоцирует дисфункцию левого желудочка.

Врачи приходят к выводу, что COVID-19 может способствовать развитию стрессовой кардиомиопатии, но большинство заболевших полностью восстанавливаются в случае адекватного лечения.

В сочетании с коронавирусом данная патология может усугубить взаимное разрушительное действие на организм, сообщила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Галина Рева.

По словам Галины Ревы, у этих болезней самих по себе есть серьезные различия: такоцубо излечим, а SARS-CoV-2, по имеющимся данным, вызывает необратимую гибель кардиомиоцитов. Однако если они возникают одновременно, клиническое течение будет еще более тяжелым, а прогноз в большей степени неблагоприятным.

— На сегодняшний день в стационарах крайне редко берутся делать коронарную ангиографию (исследование состояния коронарного сосудистого русла, которое выполняется через прокол бедренной или лучевой артерии»), — пояснил специалист. — А это необходимо для проверки состояния сердца. Более того, я думаю, что и качественную эхокардиограмму делают далеко не во всех больницах, куда попадают пациенты с коронавирусом.

Пандемия СOVID-19, сопровождающаяся стрессом, страхом за близких и финансовыми потерями, способна увеличить число пациентов с синдромом разбитого сердца. Однако говорить о том, что только психосоматические причины играют роль в развитии этой болезни, неверно.

— Одной из причин развития синдрома может быть и острый инфекционный процесс, — подчеркнул профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. — Более того, при коронавирусе наблюдаются особенности свертываемости крови, что также может сыграть свою роль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]