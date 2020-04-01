Есть на каждой кухне: Назван продукт, подавляющий активность коронавируса

Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека, сообщают «Вести:Приморье». К такому выводу пришли ученые из Индийского технологического института, отмечает РИА Новости.

Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S (помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество отвечает за острый вкус и аромат черного перца.

Как сообщают "Известия", российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Для этого потребуются реальные эксперименты. Кроме того, отметили специалисты, перец способен повышать иммунитет и сам по себе может служить противопростудным и противовирусным средством.

"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

Ученые напомнили, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии специи вредны, поэтому людям с такими проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]