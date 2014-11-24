Новый ген, помогающий развиваться коронавирусу, нашли ученые

Ученые Национального исследовательского университета при Высшей школе экономики расшифровали генетический механизм проникновения ферментов коронавируса в клетки человека. По их данным, в этом вирусу помогает новый ген, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы открыли непрямое взаимодействие генов ACE2 и TMPRSS2 [гены вируса] с одной стороны, и JARID1B — с другой», — цитирует ученых ТАСС. Отмечается, что, регулируя активность вышеупомянутого человеческого гена JARID1B с помощью лекарств, ученые смогли повлиять на экспрессию генов вируса.

Опыты показали, что JARID1B играет ключевую роль в выработке белков в клетках, пораженных вирусом, отмечает ura.ru. Поэтому лекарство, искусственно подавляющее активность участка ДНК, которое содержит этот ген, по мнению ученых, в перспективе поможет защитить людей от коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]