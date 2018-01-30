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Ученые рассказали о силе гриба над коронавирусом

Ученые рассказали о силе гриба над коронавирусом

Источник фото: pixabay.com

Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса. Однако его действие в организме человека ученые еще не проверяли, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Ученые Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали, что экстракт березового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса нового типа в пробирке. Это говорит о том, что на основе такого экстракта можно создать противовирусный препарат, пишет "Наука из первых рук".

Чага – это народное название паразитного гриба трутовик скошенный (Inonotus obliquus). Чаще всего он начинает расти на поврежденных участках коры березы, но встречается и на других деревьях – например, ольхе, рябине или клене.

Экстракт чаги используют в народной медицине для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени, сердца, туберкулеза. Ученые объясняют его лечебные свойства биологически активными веществами, которые образуются при взаимодействии березы и гриба. 

Ранее специалисты "Вектора" уже испытывали активность экстракта чаги к вирусу иммунодефицита 1-го типа, простого герпеса 2-го типа, вируса Западного Нила и вируса натуральной оспы. Их исследования показали, что извлеченные из чаги водные экстракты подавляли все исследованные в работе вирусы, включая ВИЧ. Однако лекарств от этих вирусов на основе чаги пока не создали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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