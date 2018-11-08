Китайцы скупают приморский лечебный гриб сотнями тонн
Поставки «березового гриба» в Поднебесную выросли почти в пять раз и составляют более 400 тонн, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на Россельхознадзор.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ноябре 2019 года выданы фитосанитарные сертификаты на три крупных партии гриба чага общим весом 410,4 т, предназначенных на экспорт в КНР.
С начала 2019 года на экспорт направлено 1283,1 т гриба чага (происхождение – Приморский край, Забайкальский край, Республика Марий Эл, Омская область, Красноярский край, Томская область и Республика Казахстан).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт по этому направлению вырос почти в 4,5 раза: в 2018 году через приморские фитосанитарные посты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона направлено 288,2 т гриба чага.
Основным импортером этого вида поднадзорной продукции является КНР.
При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования стран-импортеров соблюдены. На все экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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