Названо условие, при котором запретят понижать прожиточный минимум

Российское правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на RT.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину. По словам собеседников издания, соответствующая инициатива уже обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Источники уточнили, что данный запрет будет действовать в случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем установленный годом ранее. На данный параметр не будет влиять даже удешевление потребительской корзины.

Как пишет издание, измениться может также методика расчётов. В качестве одного из обсуждаемых предложений была инициатива соотносить величину федерального прожиточного минимума с медианной зарплатой в конкретном регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]