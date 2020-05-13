В Уссурийске на выходных установлен рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Уссурийске за минвушие выходные коронавирус обнаружен сразу у 30 местных жителей. А за неделю диагноз подтвердился у 76 уссурийцев, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службы администрации УГО.

Почти 500 предприятий торговли и сферы услуг были обследованы за выходные в Уссурийске. Члены административной комиссии проверяли, как соблюдаются противоэпидемические правила в магазинах, кафе, в салонах красоты и ателье. В 24 объектах по-прежнему пренебрегают дезинфекционными мерами. Продавцы не ведут журналы термометрии, не соблюдают графики дезобработки, обслуживают клиентов без масок и перчаток.

Санитарные врачи предупреждают: простые правила дезинфекции необходимо соблюдать в местах массового пребывания людей как обслуживающему персоналу, так и покупателям. Маски, перчатки, кожные антисептики должны стать обязательным атрибутом каждого человека, пока риск распространения коронавирусной инфекцией не уменьшится.

Напомним, рейды административной комиссии проходят ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Ежедневно члены комиссии обследуют более 200 объектов. Это не только магазины, супермаркеты, торговые центры и ярмарки, но и предприятия сферы услуг и общественного питания, кинотеатры, финансовые организации, аптеки и медицинские центры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]