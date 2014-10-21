Гигантскую Георгиевскую ленту доставили на мотопараплане из Питера во Владивосток

На острове Русский завершилась аэроэкспедиция, посвященная 75-летию Победы. Из Санкт-Петербурга до Владивостока рекордное путешествие на парапланах длилось два месяца. Профессиональные пилоты подняли в воздух 75-метровую Георгиевскую ленту и пронесли ее над российскими городами.

Через всю страну до самых до окраин! Они отважились пролететь 9700 километров. Такую дистанцию на мотопарапланах в мире ещё не преодолевали. «Перелет 2020» задумал чемпион мира в сверхлегкой авиации Игорь Потапкин вместе с другом. И смелый проект объединил людей из разных регионов. По пути к команде пилотов присоединялись спортсмены на парапланах, с земли на машинах их сопровождали друзья и жены. Говорят, приключений хватит на целый фильм!

Марина Коновалова, участник экспедиции «Перелет 2020», супруга пилота: «Поменялся ветер, был встречный, и два пилота сели в разных местах. И вот мы ночью их в поле с фонариками искали, подбирали на трассе... В общем, они летят, а мы все время за ними едем»...

Воздушный рейс сопровождал и четвероногий участник - Боня из Москвы! Не оставлять же «грозного охранника» дома, когда в дороге от него сплошная польза.

Оксана Семенова, участник экспедиции «Перелет 2020»: «Она нас и от коров спасала, и охраняла от чужих людей! Однажды привела двух собак, и они всю ночь нас охраняли!»

Посадки в населённых пунктах пилоты совершали через каждые 50-200 км, в зависимости от погодных условий. На западе терпели невыносимую жару, на востоке России — дожди и грозы. Тайфун над Приморьем задержал путешественников, но завершению экспедиции помешать не смог.

Наконец в небе над Владивостоком появились летательные аппараты, и мы видим на одном из них закрепленную Георгиевскую ленту. Ее пронесли над территорией 23-х регионов России, установив таким образом новый рекорд по дальности полета на параплане.

Совершив круг почета над набережной ДВФУ в центре зеленого ковра один за другим приземляются аэропарашюты. Затем на поляну, струясь, опускается Георгиевская лента и заходит на посадку двухместный мотопараплан. Рядом с пилотом небо покорила его супруга, которая родилась и выросла во Владивостоке!

- До сих пор мурашки в животе! Я увидела свой Владивосток сверху!

Алексей Горельников, участник экспедиции «Перелет 2020»: "Очень красиво, очень круто! Столько кораблей, море, острова!"

Игорь Потапкин, руководитель экспедиции «Перелет 2020»: "69 дней длилось путешествие по стране. Это — палатки, перелёты, горы, леса, поля, дожди, грозы, тайфуны перед Владивостоком. Многое пришлось преодолеть и оно стоило того!"

Предыдущие рекорды на мотопарапланах, которые принадлежали американским и австралийским спортсменам не превышали по дальности тысячи километров. Так что российских воздухоплавателей в столице Дальнего Востока встречают как победителей:

- Ура! Победа!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]