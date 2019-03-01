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Спасателей вызвали на помощь водителю авто, попавшего в ДТП
ДТП случилось в районе Ботанического сада Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. В результате аварии деформировалась передняя часть автомобиля.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ДПС.
Подробности происшествия устанавливаются.
Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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