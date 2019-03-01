Спасателей вызвали на помощь водителю авто, попавшего в ДТП

ДТП случилось в районе Ботанического сада Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. В результате аварии деформировалась передняя часть автомобиля.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ДПС.

Подробности происшествия устанавливаются.

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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