Экономисты объяснили «опасность» отцовского капитала

Идея ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка является благородной со стороны чиновников целью, однако она представляет опасность для экономики. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич, сообщают «Вести:Приморье».

«Идея дать людям деньги — абсолютно правильная и логичная, а вот дальше начинается отсебятина. Люди из лучших побуждений хотят чего-то достичь, но вместо того, чтобы проконсультироваться с профессиональными экономистами, начинают работать по принципу „давайте поэкспериментируем“. Экономика, конечно, наука экспериментальная, но стоимость экспериментов в ней соизмерима со стоимостью экспериментов в вирусологии. В других науках как-то эксперименты подешевле [обходятся для экономики]», — заявил Кривелевич.

Кривелевич объяснил, что для решения демографической проблемы мало раздать деньги — здесь требуется комплексный подход. Экономические меры, направленные на стимулирование рождаемости, должны подкрепляться соответственными мерами, направленными на дальнейшее обеспечение детей. Разовая раздача денег, по мнению эксперта, не решает эту проблему.

Ранее губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал для многодетных пап. По его мнению, деньги при рождении третьего и последующих детей станут весомым дополнением к региональному материнскому капиталу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]