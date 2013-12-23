Миллионы, заработанные на "помогаечном" бизнесе, придется отдать государству

2,3 млн рублей уплатит в казну государства предприниматель, ввозивший из КНР коммерческие партии товаров без уплаты таможенных платежей. Суд удовлетворил гражданский иск Уссурийской таможни о взыскании с предпринимателя денежных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТУ, с марта 2019 года по январь 2020 года коммерсант организовал ввоз из Китая товаров народного потребления. Мужчина привлек группу лиц, желающих осуществить выезд в КНР. За вознаграждение российские туристы ввозили из Китая коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования. При этом не уплачивали за них таможенные платежи.

Незаконно ввезенные товары на общую сумму 11,2 млн рублей арестованы и изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном и особо крупном размере). Правонарушителю назначен штраф, кроме того он должен будет возместить ущерб федеральному бюджету, заплатив 2,3 млн рублей таможенных платежей (пошлин, налогов).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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