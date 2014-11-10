Минприроды подготовило «сюрприз» для охотников

В Минприроде предложили изменить налоговый кодекс - и повысить ежегодную ставку на охоту, сообщают «Вести:Приморье».

Так, возрастёт цена охотничьего билета и стоимость тушки животного. Правда, если охотник никого не подстрелит, то ему вернут деньги. Ну а если принесёт добычи больше, чем предполагал, то, соответственно, доплатит. На волков охотиться можно бесплатно. Новые правила никак не коснутся коренных народов, уточняют «Известия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]