Эксперимент в Приморье: суда выйдут в море без моряков

В российские реки и моря выйдут суда без моряков, сообщают «Вести:Приморье».

Ведомства согласовали проведение эксперимента с автономными судами на реках и морях в России. Внедрение технологии должно сократить издержки судовладельцев и улучшить условия работы для моряков, отмечает РБК

Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, а также Росморречфлот поддержали проект постановления правительства о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных судов под российским флагом с 1 октября 2020 года в ряде регионов страны. Об этом говорится в письме замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, отправленном в Минюст в середине сентября.

Представитель Минпромторга подтвердил поддержку эксперимента. По его словам, указанные ведомства также согласовали поправки в Кодекс торгового мореплавания и некоторые законодательные акты, в которых будут установлены понятия и принципы эксплуатации беспилотных судов. В ближайшее время законопроект должны внести в правительство.

Представитель Минтранса также подтвердил информацию об эксперименте, представитель Минфина переадресовал вопросы в Минпромторг. Представители Минэкономразвития и Минприроды не ответили на вопросы на момент публикации.

Впервые идея автономного судовождения в России описывалась в 2016 году в «дорожной карте» отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы (НТИ, программа по созданию в стране новых рынков).

Согласно проекту постановления, эксперимент пройдет с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

По итогам эксперимента Минпромторг сможет использовать его результаты при организации производства и установки на судах систем автоматического и дистанционного управления. Основная цель проекта — чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить свое торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности, пояснил гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

«Мы не изобретаем новые сущности, а берем весь набор функций, которые сейчас предписано исполнять экипажу на борту в части судовождения международной и национальной регуляторикой, и последовательно, одну за другой, исполняем каждую функцию в автоматическом и дистанционном режиме», — рассказал Пинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]