Самолечение матерью младенца привело к непоправимому
В Уссурийске осуждена нерадивая мать, по вине которой умерла ее дочь, сообщают «Вести:Приморье».
Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1975 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.
В суде установлено, что в июне 2019 года женщина родила дочь. Она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, не заботилась о ее здоровье.
При наличии у девочки ряда тяжелых заболеваний, требующих медицинского сопровождения, не обращалась в больницу. Фигурантка занималась самолечением младенца и кормила ее питательными смесями на растительных сливках.
В результате такого пренебрежительно обращения с ребенком в октябре 2019 года девочка умерла ввиду осложнений имеющихся заболеваний.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
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