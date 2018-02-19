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Самолечение матерью младенца привело к непоправимому

Самолечение матерью младенца привело к непоправимому

Источник фото: pixabay.com

В Уссурийске осуждена нерадивая мать, по вине которой умерла ее дочь, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении  местной жительницы, 1975 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

В суде установлено, что в июне 2019 года женщина родила дочь. Она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, не заботилась о ее здоровье.

При наличии у девочки ряда тяжелых заболеваний, требующих медицинского сопровождения, не обращалась в больницу. Фигурантка занималась самолечением младенца и кормила ее питательными смесями на растительных сливках.

В результате такого пренебрежительно обращения с ребенком в октябре 2019 года девочка умерла ввиду осложнений имеющихся заболеваний.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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