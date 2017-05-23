«Может он шпион?»: ситуация на рынке удивила «любопытного» приморца

Житель Приморья решил снять на видео ситуацию на рынке в Анучино, сообщают «Вести:Приморье». Однако автор видео не предполагал, что столкнется с непонятной для него ситуацией.

"Видеоэкскурсия. Сельхозярмарка в Анучино. Каждую среду рядом с автовокзалом до обеда выстраиваются в ряды продавцы разной продукции, приехавшие их разных территорий края. Большинство из них приветливые, но отдельные личности, завидев, что их снимают на телефон, приходят в негодование. Нам непонятно почему. Ведь они должны только радоваться, так сказать бесплатной рекламе, но они прячут лица и незаконно требуют их не снимать. Вопрос, а зачем тогда они вышли на площадь? Даже магазин внутри помещения публичное место и можно в нем снимать, а уж на улице подавно. В принципе, у нас не было задачи снимать лица продавцов, хотелось товар посмотреть и узнать географию, откуда люди приехали. Но, один из торгующих стойко не выдавал "страшную тайну". Может он шпион?", отметил автор.

Немного странно, действительно. Подходит человек, спрашивает кто вы и откуда, сам не представляется. Лишь отвечает, что видео снимает для instagram. Может просто житель края таким способом хочет поднять интрес к местному производителю?

В комментариях паблика отнеслись к этому неоднозначно. Одни задавались вопросом, для чего снимать видео. Другие выдвигали версии, почему продавцы отказываются от «бесплатной» рекламы.

«Не хотят, чтобы их снимали скорее всего по одной причине: могут подойти люди в форме и спросить разрешение на торговлю, или выяснять начнут оформлено ли ИП, платится ли налог с доходов и т.д.», «Вот спасибо, не знала, теперь надо съездить», «Как то не красиво не представившись первым спрашивать как вас зовут и снимать.», «Ну если честно на ярмарку, особенно сельхоз ярмарку это мало похоже. Тот же самый наш арсеньевский рынок в выходные. Если бы там торговали местные своей продукцией то вот тогда б можно было поехать.».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]