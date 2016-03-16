Олег Кожемяко обратился в Правительство РФ с инициативой оставлять до 5% улова рыбы в Приморье

Приморские предприятия должны оставлять до 5% улова в регионе. С таким предложением выступил губернатор края Олег Кожемяко на Совете безопасности РФ при секретаре Николае Патрушеве, которое состоялось 24 сентября. По мнению губернатора, это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене.

Николай Патрушев подчеркнул, что в прошлом году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил более двух миллионов тонн.

«Внутренний оборот организаций рыболовства и рыбоводства увеличился на 8,8% до 370 миллиардов рублей», – добавил секретарь Совбеза.

Олег Кожемяко отметил, что предприятия Приморского края ежегодно добывают около 800 тысяч тонн водных биоресурсов. По мнению главы региона, этих объемов достаточно, чтобы обеспечить жителей доступной рыбой.

«Вопросы людей понятны и справедливы, мы живем у моря, но сейчас доступной рыбы мало. Нужно до 5% уловов приморских предприятий оставлять у нас в крае. Это необходимо закрепить нормативно», – обозначил губернатор.

После заседания Олег Кожемяко выразил уверенность, что предложения занесут в протокол, и Правительство России примет соответствующие решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]