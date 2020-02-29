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Студентов отправляют на удаленку

Студентов отправляют на удаленку

Российские вузы на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом начали снова отправлять студентов на удаленку, сообщают «Вести:Приморье».

Например, Университет Плеханова перевел часть учащихся на дистанционный режим до конца октября. Об этом уточняет ТАСС со ссылкой на представителей вуза.

«Перешли заочники и очно-заочники», — уточнили в университете и подчеркнули, что студенты, проходящие обучение в очной форме по программе бакалавриата, сохранят традиционный режим учебы. На неопределенный срок студентов решили отправить на удаленку в МАРХИ.

Отметим, в одном из вузов Приморья студентов, у которых был контакт с инфицированными коронавирусом, переводят на дистанционное обучение. Их заселяют в отдельное общежитие. Для этого выделен целый корпус.

Остальные студенты продолжают обучение в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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