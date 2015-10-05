Новости Анонс
Сегодня, 16:13

Анонс на 6 октября

Анонс на 6 октября

6 октября в 15.00  - Центр развития предпринимательства Владивостока -  рабочая встреча представителей бизнес-ассоциаций и общественных организаций предпринимателей. Участники круглого стола обсудят вопросы по улучшению инвестиционного климата в городе. 

6 октября в 19.00 - Владивосток, Акфес-Сейо - семинар "6 секретов личных финансов". Вход бесплатный.

6 октября в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - выставка одной картины Александра Селиванова «Вино для Нефертити».

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября - День российского страховщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме