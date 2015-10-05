Сегодня, 16:13
Анонс на 6 октября
6 октября в 15.00 - Центр развития предпринимательства Владивостока - рабочая встреча представителей бизнес-ассоциаций и общественных организаций предпринимателей. Участники круглого стола обсудят вопросы по улучшению инвестиционного климата в городе.
6 октября в 19.00 - Владивосток, Акфес-Сейо - семинар "6 секретов личных финансов". Вход бесплатный.
6 октября в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - выставка одной картины Александра Селиванова «Вино для Нефертити».
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.
6 октября - День российского страховщика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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