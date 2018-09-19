Автокинотеатр открылся: 200 парковочных мест предлагают любителям кино

Во Владивостоке открылся автокинотеатр на центральной площади. Показы фильмов будут проходить каждый вечер с 20:00 до 21:30 до 15 октября. В списке фильмов, трансляцию которых приурочили к фестивалю «Меридианы Тихого», новинки отечественного кино. Начинают с комедии «Холоп», которую владивостокцы уже могли видеть на больших экранах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Площадь огородили и отметили линиями места для парковки. Пространство рассчитано на 200 машин, однако с последних рядов экран кажется небольшим. У ограждений дежурят наряды полиции, на площади – парковщики и волонтёры.

У автокинотеатра под открытым небом есть свои правила. Их объявляют на всю площадь. Въезд автомобилей начинается за час до начала сеанса, парковка открыта с 19:00. На площадь предусмотрено два въезда – на ближнюю и дальнюю площадки, чтобы на Светланской не образовалась пробка из желающих приобщиться к кинофестивалю.

Машины проезжают бесплатно, сотрудники расставляют их на своё усмотрение, фары перед показом просят выключить. Запрещено распивать спиртные напитки, а при выходе из машин советуют надевать маски.

После просмотра оставаться на центральной площади запрещено, выехать нужно до 22:30. Сеанс завершается в 21.30.

Звук транслируется на автомагнитолу в каждой машине, поэтому прохожие вряд ли смогут насладиться «немым» кино. К слову, горожане без авто тоже интересуются показом на площади, но после того как узнают, что звука не будет, расходятся разочарованные. Для тех, кто уже приехал, на экране подсвечивают волну, на которую нужно настроиться.

За час до начала сеанса места в первых рядах заняли четыре машины, ещё три выстроились на дальней площадке. Некоторые заранее купили попкорн в кинотеатре и принесли в машину.

За 10 минут до начала сеанса на площади погасили фонари. Авто подъехали на места ближе к экрану, организаторы перевели звук на автомагнитолы. К 20:00 у экрана под открытым небом выстроились 30 машин.

12 октября зрителям покажут комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел - 2», 13 октября – «Лёд-2», 14 октября – «Вторжение» и 14 октября – «Отель «Белград».

Организация автокинотеатра обошлась организатору кинофестиваля – Театру им. Горького – в 2 379 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]