"Это будет праздник кино": о планах 18-го кинофестиваля "Меридианы Тихого"

Впервые после долгих обсуждений в режиме онлайн создатели «Меридианов Тихого» смогли собраться вместе и рассказать прессе, какая программа ждет зрителей в 2020 году.

Пандемия не помешает творцам киноискусства встретиться в рамках 18-го фестиваля «Меридианы Тихого». Организаторы фестиваля провели первую оффлайн конференцию. Из 1800 присланных работ отобрано более 200 лучших кинокартин. Приморцы смогут насладиться ими в октябре — изначально фестиваль хотели открыть месяцем раньше.

Ефим Звеняцкий, генеральный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

«Олег Николаевич Кожемяко, губернатор края, поддержал этот перенос, не в самые лучшие дни октября. Это связано с тем, что мы не могли отменить фестиваль, как это сделали Торонто, Канны и так далее. Мы живем на другой параллели, поэтому нам нужно сохранять то, что мы приблизили к восемнадцатилетию. И стали совершеннолетними».

Президентом 18-х «Меридианов» станет режиссер театра и кино Андрей Кончаловский. В связи с закрытием границ, иностранные гости будут представлять свои работы дистанционно - в форме видеообращений, которые организаторы представят зрителям непосредственно перед показом.

Наталья Шахназарова, исполнительный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

«Конечно, очень странно остаться в этом году без иностранных участников. Границы закрыты, тут мы ничего не можем поделать. Но то количество фильмов, которое прислано нам, отобрано и собрано в программу, это правда праздник будет кино».

Что касается российских участников, город у моря примет всех. Откроют фестиваль два фильма. Один из них — картина Павла Лунгина «Эсаф».

Юрий Гончаров, программный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

«Мы с большой гордостью говорим о том, что он у нас будет, что именно во Владивостоке будет мировая премьера. И второй фильм Оксаны Карас — два фильма открытия — «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой, Константином Хабенским».

Программу «Меридианов Тихого» пополнят несколько нововведений. Одно из них - «Бриннеровские чтения», посвященые памяти выдающегося уроженца Владивостока Юла Бриннера. Задействовано три площадки: сквер Бриннера, галерея «Арка» и зал «Клио» в музее Арсеньева.

Наталья Шахназарова, исполнительный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

«Три дня будут идти читки из книги Юла Бриннера «Человек, который мог быть королем». Читки будут с помощью актеров театра Горького готовиться».

Вместо традиционной «Фестивальной деревни» на центральной площади откроют «Автокинотеатр», где владивостокцы смогут насладиться классикой мирового кинематографа и популярными российскими фильмами. Остальные площадки «Меридианов» остаются неизменными: это кинотеатры «Океан» и «Уссури», амфитеатр на Спортивной Набережной. Фестиваль пройдет с 10 по 16 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]