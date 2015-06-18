«Это нельзя в себя засовывать»: продукт из «будущего» предложили в магазине Владивостока

Во Владивостоке в одном из магазинов жителям предлагают купить пахлаву с непонятными сроками упаковки и годности продукта, сообщают «Вести:Приморье».

Житель города, вероятнее всего, решил полакомиться восточной сладостью, купив пахлаву. Однако сильное удивление пришло, когда он увидел на ценнике дату упаковки продукта и срок годности. Получалось, что пахлава была испорчена еще де ее изготовления.

Однако пользователи паблика обратили особое внимание на то, из чего была изготовлена эта сладость. Многие утверждали, что есть такое вообще нельзя, так натурального в ней ничего нет.

«Назад в будущее», «Да почему вы решили что оно сдохло, просрочено итд? Эти штрих-кода клеит магазин, а не производитель, по ошибке неправильную дату напечатали и выпустили этикетки! А вот состав да...заставляет задуматься», «1100 за кг этого ...? Это что покупают?», «Кусок просроченного химического ... за бешеные деньги», «Да вы на состав продукта посмотрите. Это нельзя в себя засовывать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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