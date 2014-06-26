Режим работы магазинов может быть сокращен

В России нужно сократить работу магазинов и объектов оказания услуг. С таким предложением выступила общественный бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова, сообщают «Вести:Приморье».

«По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено», — заявила Татулова в эфире одной из радиостанций, отмечает ura.ru. Омбудсмен предлагает предприятиям торговли договариваться о разном времени работы, чтобы уменьшить пересечения людей. При этом переход части сотрудников на удаленку не гарантирует того, что работники не будут появляться в общественных местах, подчеркнула Татулова.

Кроме того, стоит предоставлять отсрочку по уплате налогов до конца 2021 года всем, кто о ней попросит, считает бизнес-омбудсмен. Также Татулова просит продлить запрет на штрафы и проверки со стороны контролирующих органов, и отмечает, что сейчас они продолжают давить на предпринимателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]