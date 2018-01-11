Футбольные ворота придавили мальчика на школьном стадионе

Прокуратура города Владивостока организовала проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан в связи с падением на школьника футбольных ворот, сообщают «Вести:Приморье».

По предварительной информации инцидент произошел в субботу, 10 октября. Ученик 4-го класса средней школы № 58 в г. Владивостоке пришел поиграть на школьный стадион. Он повис на футбольных воротах, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его. Инцидент случился в присутствии учеников старших классов. В настоящее время мальчик получает необходимую медицинскую помощь.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе Прокуратуры г. Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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