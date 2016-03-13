"Это что за кругляши?": соцсеть обсуждает увиденное на дороге в Приморье

Жители Находки возмущены качеством ремонта дороги на бухту Золотари, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk.

На фото в социальной сети вся дорога покрыта какими-то лепешками.

"Это что же за дорога? Это что за кругляши?? Как же как же нам проехать?? Через райские кущи... 😁😁😁😁", - иронизирует один из подписчиков Инстаграм-паблика.

"Мастера - просто класс. Где проверяющие?? Куда уходят деньги??? Явное несоответствие ремонтных бригад на профпригодность или это уже внаглую забивают на свою работу, делая тяп-ляп. Как в том советском мультфильме: "И тааакк сойдёт"", "Прыщи, как у подростка. К зиме взорвутся или рассосутся. А вообще печальное зрелище, едешь как по стиральной доске", - комментируют увиденное пользователи социальной сети.

А одна из подписчиц рассказала о том, как отремонтировали грузовую дорогу от перекрестка Врангель и до ДСУ:

"Кошмар!!!! Всё волнами, трещины,ямы, асфальта просто накидали и притоптали ногами, где участок уже был мертв и требовал срезки полотна, просто с лопат накидали 100 и более латок. Почему ответственные лица не привлечены? Исполнители максимально халатно относятся к своим поставленным задачам".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]