Коронавирус может привести к сбою в образовательной системе

Из-за ситуации с коронавирусом и переводом школьников на досрочные каникулы и карантин может произойти глобальный сбой системы образования в России. Таким мнением с ura.ru поделились победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев и заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, сообщают «Вести:Приморье».

«Велик риск, что из-за коронавируса произойдет серьезный сбой в системе образования. Мы не успели очень многое в предыдущем учебном году. Были надежды, что удастся наверстать упущенное осенью, во время первой четверти, но во многих регионах школы ушли на карантин», — поделился Народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев.

По мнению педагога, наиболее опасным последствием этого станет снижение уровня знаний. «В прошлом учебном году мы радовались, что средние результаты ЕГЭ не только не уменьшились, но и увеличились. Поэтому есть надежда, что дистант может дать неплохой результат. Но в целом я ожидаю снижения уровня знаний учеников», — рассказал Динаев. Еще одна серьезная проблема — дистант подходит не всем учителям. Из-за этого формата многие педагоги уволились из школ.

Но ожидать, что Россия получит некомпетентных специалистов, не стоит. «Система образования справится с этим вызовом. В том числе благодаря увеличению нагрузки в будущие месяцы, подготовительным курсам в вузах и повторению изученного», — считает специалист.

С этим согласен и Александр Снегуров. «Из-за ситуации с коронавирусом у части детей ослабнут знания, но не у всех. Часть мотивированных детей способна хорошо учиться и в условиях дистанта — это прежде всего 9-11-е классы. Ущерб может быть нанесен детям 1-5-х классов, — считает учитель. — Тяжело будет тем, у кого нет взрослых, на которых можно положиться, тем, у кого проблемы с техникой, и тем, у кого просто нет мотивации учиться». При этом Снегуров отметил, что все решения, принятые в системе образования, в нынешних условиях оправданны: главное — сохранить здоровье, поэтому нужно чем-то жертвовать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]