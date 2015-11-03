Стоило отвернуться: мужчина воспользовался доверчивостью жительницы Владивостока

В подъезде жилого дома, расположенного на улице Бурачка во Владивостоке, к 51-летней женщине подошел мужчина с просьбой воспользоваться ее телефоном для вызова такси. Потерпевшая, ничего не заподозрив, решила помочь и предоставила мужчине свой телефон. Злоумышленник, чтобы усыпить ее бдительность, действительно для начала попытался набрать номер таксомоторной компании, но, как только владелица мобильного телефона отвернулась, скрылся с чужим средством связи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего неоднократно судимого жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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