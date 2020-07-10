Добровольцы в возрасте 60+ получили укол вакцины от коронавируса

Первым пожилым россиянам-добровольцам (возраст 60+) поставили вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас они находятся под наблюдением в стационаре. В воскресенье, 1 ноября, прививки будут поставлены второй группе пожилых добровольцев, сообщил главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

В интервью «Известиям» Ломакин сообщил, что всего в испытаниях примут участие 110 пожилых россиян. Самому старшему добровольцу сейчас 82 года. Отсеивают на стадии испытаний тех пенсионеров, у которых есть вирусные гепатиты и онкологические заболевания. Однако есть болезни, которые во время испытания вакцины приветствуются, уточнил исследователь. «Есть больные сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью — это патологии, которые присущи пожилому возрасту», — отметил Ломакин. Добровольцам с таким «букетом болезней» исследователи не отказывают.

Ломакин отмечает, что первые добровольцы-пенсионеры после прививки не испытывали никаких негативных последствий. «Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного фона», — рассказал специалист. В течение полугода добровольцев будут проверять в больнице, с ними будут общаться по телефону. Им еще предстоит пройти большое обследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]