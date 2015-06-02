«А могли просто колеса порезать»: «сюрприз» сильно удивил водителя автомобиля

Житель Приморья столкнулся с ситуацией, в которую никак не ожидал попасть, сообщают «Вести:Приморье».

Так, подойдя к своему автомобилю, он увидел на стекле под дворниками визитку. В ней предлагали пользоваться услугами частной охраняемой парковки.

Само появление визитки не удивляет. Такое часто можно увидеть на улицах города. Этот недорогой способ распространения рекламы используют фирмы. Однако то, что было написано на визитке, вызывает интерес.

«Место для вашего авто около дома на частной охраняемой территории. Тел. ***».

В комментариях одни отметили, так действительно предлагают воспользоваться услугами стоянки. Другие предположили, это угрозы.

«Наоборот похоже на рекламу платной автостоянки. Это не угроза», «Это предупредительный талон», «Чёрная метка», «А это идея, Спасибо», «Ну так 90-е и 00-е, прошли люди изменились», «Какие вежливые. А могли просто колеса порезать», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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