О скандале между школой и рестораном рассказала жительница Владивостока

Женщина, назвавшая себя Анной, разыскивает контакты родителей выпускников школы № 80 г. Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация, которую пытаются решить, по меньшей мере, странная. Так, Анна хочет узнать контакты родителей учеников школы № 80 Владивостока, которые планировали устроить праздник свои детям - выпускной 11-классникам 2020 года. По словам автора публикации, ресторан не хочет вернуть деньги, которые были внесены родителями за организацию праздника. Анна уточняет, выпускной не состоялся по независящим от них причинам - празднование выпускных мероприятий отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Женщина уточняет, деньги ресторан им не вернул, хотя, в заведении уверяют об обратном, но доказать этого никто не может. Анна решила обратиться к родителям учеников школы № 66. По некоторым данным, они тоже оплачивали празднование в этом же ресторане.

Женщина пытается узнать, действительно ли была такая ситуация с оплатой праздника родителями 66-й школы, вернули ли им деньги. Анна уточняет, что после такого случая доверия к этому ресторану нет.

«Жесть. А договор вы заключали? Как предоплату вносили (наличными / по безналу)?», «Без чеков, и договоров вообще ничего не докажете)», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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