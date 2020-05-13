Для приморских врачей, работающих с COVID, предусмотрены меры поддержки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье превысило 16,5 тысяч человек. Из них почти 1,2 тысячи – работники здравоохранения. Правительство региона предусмотрело ряд мер поддержки этой категории граждан, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, с начала эпидемии заразился 1191 медицинский работник, задействованный в борьбе с COVID-19.

«Из них 33% – врачи, почти 52% – средние медицинские работники, 11,5% – младшие медработники, 3,5% – водители санитарного автотранспорта», – уточнили в ведомстве.

Отмечено, что медработники края, которые непосредственно работают с инфекционным пациентами, на протяжении всей эпидемии поддерживаются стимулирующими выплатами. Из федерального бюджета на эти цели направлено более 1,7 миллиарда рублей, из краевого – 1,2 миллиарда.

«Пострадавшие от COVID-19 медики также получают право на бесплатное восстановительное лечение в санаториях Приморья. А для семей, где оба родителя работают в медучреждениях, ряд детских садов в крупных городах края перешли на круглосуточный режим работы», – сообщили специалисты.

Напомним, что в настоящее время в Приморском крае для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 2024 койки, до конца месяца планируется перепрофилировать еще 160. В связи с увеличением коечного фонда в ковидные госпитали Приморья дополнительно трудоустроены 356 медработников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]