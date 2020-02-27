Назван самый главный рассадник коронавируса

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Этой информацией поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — отметила Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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