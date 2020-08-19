Оперштаб Приморья: комиссии усилят надзор за общественным транспортом

По итогам совещания у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой Приморский край не вошел в число субъектов, проваливших работу по обеспечению санитарного режима. Тем не менее, работа по нормализации эпидобстановки далека от завершения – на заседании регионального оперштаба, которое 10 ноября, провел губернатор Олег Кожемяко, административные комиссии Приморья получили задачу усилить надзор за общественным транспортом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, с минувшего четверга заболеваемость коронавирусом в Приморском крае не растет – эпидобстановка в регионе сложная, но стабильная.

«За минувшие сутки в Приморье зафиксированы 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии от болезни в крае пострадали 17435 человек. Выздоровели 109 пациентов, в общей сложности 13259 человек», – уточнила и.о. руководителя ведомства Марина Полякова.

Наибольший прирост новых случаев заболевания наблюдается во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Артеме, Дальнереченске, Надеждинском и Партизанском районах.

Продолжают свою работу административные комиссии – вчера за соблюдением эпидемиологических требований в муниципалитетах следили 1150 специалистов, в том числе сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. По итогам проверок выписаны 94 административных штрафа, 68 протоколов направлены в суд. Проверены более 1900 торговых точек, гостиниц, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, гостиниц.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что меры, которые принимаются в регионе для стабилизации эпидемиологической обстановки, дают свои результаты, однако ослаблять бдительность нельзя.

«Вчера мы говорили о снижении в Приморье смертности от пневмонии и других заболеваний органов дыхания по сравнению с прошлым годом примерно на 10%. Кроме того, на селекторе главного санитарного врача России Анны Поповой Приморский край не назвали в числе субъектов, где ведется слабая работа по соблюдению санитарного режима и необходимо давать гораздо более жесткие меры. Однако мы должны работать на упреждение распространения коронавирусной инфекции и на стабилизацию экономики. Поэтому административным комиссиям нужно продолжить эту работу, в том же самом направлении. Мы видим, что не все еще соблюдают масочный режим. Усильте работу по контролю за общественным транспортом, ограничьте массовые мероприятия. Масочный режим должен быть для всех обязательным – это должно стать привычкой до тех пор, пока эпидемия не пройдет. Только вместе мы сможем держать ситуацию под контролем, иначе вновь вернемся к тем шагам и действиям, которые приведут к остановке экономики и нарушению социального баланса», – заявил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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