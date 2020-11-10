Сюжет "Вести:Приморье" вызвал бурю в соцсетях Владивостока

Сюжет "Подстава или вымогательство:автомошенники атакуют водителей Владивостока", вышедший вчера в программе "Вести:Приморье", вызвал бурю обсуждения в социальных сетях Владивостока. Менее, чем за сутки на сайте vestiprim.ru, в YouTubee и соцсетях его посмотрели не менее 50 тысяч подписчиков.

Напомним, что в видеорепортаже корреспондента Елизаветы Немчиновой шла речь о том, что сбои и откровенные несуразицы в организации автодвижения и размещении дорожных знаков в столице Дальнего Востока зачастую приводят к тому, что добросовестные, но невнимательные автомобилисты становятся жертвами автомошенников, которые сознательно зарабатывают деньги в "проблемных местах" города.

Мнение об этой ситуации наших респондентов в комментариях резко разошлись:

Одни всецело на стороне пострадавших автомобилистов: tatshii_fortune .... все зарабатывают, как могут.....но подлость остаётся подлостью в любом случае....и всё наказуемо- вопрос времени🤞

ivanoviurii58 Так же знакомого подставили, отсутствовали знаки, хотя всегда висели, и за мятый Капот и бампер насчитали 600тр. При стоимости авто 300. Сейчас этими оленями и их адвокатом занимаетсяя прокуратура. За фальсификацию ущерба. За ложную дачу показаний. ruslanvoichunn У нас в городе на дтп денег заработать вообще легко. Иногда через сплошную под самую морду лезут. Просто не затормозить а затем полтишокк либо пол года без прав и побежит и родит деньги. Просто времени жалко а так берите идею.

Другие считают, что водители виноваты сами.

palsanishh Даже если он специально нажал на газ. Не докажешь потому что есть правила. А ваши догадки к делу не пришьешь. Так что крутим головой на 360 и учим ПДД. 125rusdeman А, что они будут там оспаривать если сами ездят не по правилам. Как достали эти д....бы, которые на голубинкуу с Гоголя поворачивают со второй полосы....

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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