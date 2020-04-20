Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:44

Власти рассказали о тотальном карантине по COVID

Власти рассказали о тотальном карантине по COVID

Источник фото: pixabay.com

Ситуация по коронавирусу в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Не все страны идут на локдаун. Многие имеют потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики. В то же время вводятся различные ограничения в регионах в рамках тех полномочий, которые были предоставлены главам регионов», — ответил Песков.

«Правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами », — уточнил пресс-секретарь президента по поводу урегулирования ситуации с распространением коронавируса. Он уточнил, что штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме