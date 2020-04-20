Власти рассказали о тотальном карантине по COVID
Ситуация по коронавирусу в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на конференц-колле.
«Не все страны идут на локдаун. Многие имеют потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики. В то же время вводятся различные ограничения в регионах в рамках тех полномочий, которые были предоставлены главам регионов», — ответил Песков.
«Правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами », — уточнил пресс-секретарь президента по поводу урегулирования ситуации с распространением коронавируса. Он уточнил, что штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса.
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