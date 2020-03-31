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Ученые рассказали об ошибках ПЦР-тестов на COVID

Ученые рассказали об ошибках ПЦР-тестов на COVID

Тесты ПЦР на коронавирус ошибаются более чем в половине случаев, убеждены специалисты Сеченовского университета. Они сравнили течение COVID-19 у двух групп пациентов (всего в исследовании приняли участие 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом) — с положительным результатом теста и с характерными симптомами, но без лабораторного подтверждения инфекции, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Статистически значимых различий в симптомах пациентов, чей диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины, обнаружено не было», — сообщил «Известиям» профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Специалисты университета считают, что если альтернативного объяснения характерным симптомам нет, то они являются достаточным основанием для постановки диагноза и выбора тактики лечения. При этом неважно каким был тест ПЦР: положительный или отрицательный. «Нужно понимать: если тест позитивен, это говорит о наличии патогена, но если он негативен, это не означает, что вируса в организме нет», — пояснил профессор Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус. Он добавил, что в первую очередь нужно ориентироваться на такие симптомы коронавируса, как одышка, температура и кашель.

Напомним, ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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