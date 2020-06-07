Случаи заболевания медиков COVID после вакцинации объяснил Минздрав

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов дал разъяснения по вопросу случаев заболевания медиков коронавирусом после вакцинации, сообщают «Вести:Приморье».

Кузнецов уточнил, что такие случаи связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела.

Помощник министра отметил, что вакцина «Спутник V», которую получают медики, двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции вводится вторая. Пациент считается защищённым через три недели после введения второго компонента, подчеркнул специалист.

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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