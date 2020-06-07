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Случаи заболевания медиков COVID после вакцинации объяснил Минздрав

Случаи заболевания медиков COVID после вакцинации объяснил Минздрав

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов дал разъяснения по вопросу случаев заболевания медиков коронавирусом после вакцинации, сообщают «Вести:Приморье».

Кузнецов уточнил, что такие случаи связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела.

Помощник министра отметил, что вакцина «Спутник V», которую получают медики, двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции вводится вторая. Пациент считается защищённым через три недели после введения второго компонента, подчеркнул специалист.

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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